MBC مصر تعلن بث حفل أنغام.. تعرف على التفاصيل

كتب : سهيلة أسامة

04:09 م 04/11/2025

أنغام

أعلنت شبكة قنوات MBC مصر عن نقلها لحفل الفنانة الكبيرة أنغام، المقرر إقامته برعاية موسم الرياض، يوم الخميس في تمام التاسعة مساء، عبر شاشتها.

يُذكر أن المطربة أنغام أحيت ثاني حفلاتها الأوروبية على مسرح قصر المؤتمرات في باريس، مساء الأحد 2 نوفمبر.

وجاء الحفل بعد نجاح حفلتها السابقة في القاعة الملكية بالمسرح الإنجليزي الشهير ألبرت هول، وتولت تنظيم الحفلين الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

