بالفيديو.. أحمد العوضي يشارك جمهوره كواليس فيلم "شمشون ودليلة"

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره مقطع فيديو من كواليس فيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، الذي يشاركه بطولته الفنانة مي عمر.

ونشر العوضي الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وظهر خلاله وهو يتدرّب على أحد مشاهد الأكشن والضرب.

يُذكر أن فيلم "شمشون ودليلة" من بطولة أحمد العوضي ومي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل.

ويشارك العوضي أيضًا في موسم رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" ويضم العمل عدد من نخبة من نجوم الفن من بينهم يارا السكر، عصام السقا، محمود البزاوي، انتصار، خالد سرحان

