إسلام شيبسي: انبهرت من عظمة موسيقى حفل افتتاح المتحف الكبير

كتب-مصطفى حمزة:

وصف الموزع الموسيقي إسلام شيبسي، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بالعالمي، مؤكدا أن موسيقى الحفل كانت عظيمة.

وعلق إسلام شيبسي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على الحفل، وكتب: "عايز أقول كلمتين محشورين ومش قادر أسكت بالنسبة لرأيي لحفلة افتتاح المتحف الكبير، أنا انبهرت وعيني رغرغت من عظمة الموسيقى والإمكانيات والتنظيم وتجانس الصوت مع الصورة، وربط الموسيقى بكل البلاد اللي تم فيها التصوير، وحسيت قد إيه إن فعلا قدرنا نعمل حفله عالمية بمعنى الكلمة".

وتابع: "وزعلت إنها خلصت بسرعة لأني كنت عايش مود جميل أول مرة أحس بيه في مصر ، فعلا في أخطاء في الإخراج لكن برضه الموضوع كبير أوي على أي حد إنه يقدر يصور كل العظمة دي، شاشة عرض وفرقة مرعبة واستعراض مسرحي، وتصوير خارجي غير الضيوف والريس صعب يقدر يرضي كل الناس".

وأوضح إسلام شيبسي: "ممكن تكون الموسيقى مش زي حفلة موكب المومياء كألحان تعلق في الذهن، لكن أنا استمتعت جدا باللي حصل وبالنسبة لي أجمد بكتير ومتعوب فيها أوي، وكمان دي حاجة ودي حاجة وفرق كوالتي مرعب" .

وأختتم :"في النهاية ده رأيي وده احساسي، واحترم جميع الآراء لأني صعقت لما لقيت ناس كتير مش عاجبها اللي حصل، بس الآخر كل واحد حر في مشاعره وإحساسه واحترامه للموسيقى".

ووضع موسيقى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المؤلف الموسيقي هشام نزيه، وشارك بالحفل النجوم والنجمات، شريهان، ومنى زكي بالأداء الصوتي،

وشارك بالغناء السوبرانو فاطمة سعيد، والفنانة شيرين طارق، والمطرب النوبي أحمد إسماعيل، والفنانة حنين الشاطر.

كما تم تقديم المقطوعة الموسيقية "أنا المصري" للملحن

الكبير سيد درويش، بتوزيع موسيقي جديد في بداية الحفل.

ووضع التوزيع الموسيقي الجديد للمقطوعة الشهيرة، الموزع والمايسترو الكبير ناير ناجي.