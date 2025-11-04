بعد الحكم النهائي ضدها.. ميار الببلاوي تتصدر تريند جوجل

تصدّر اسم الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن رفضت محكمة النقض أمس (الاثنين) الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كلٍ منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين الطرفين، بعدما علّق الشيخ محمد أبو بكر على تصريحات للإعلامية ميار الببلاوي، تحدثت فيها عن تطليقها من زوجها 11 مرة وعودتها إليه دون محلل، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

وكانت محكمة استئناف الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بقبول استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه في القضية نفسها، وفي الموضوع ألغت عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة المالية، كما أيدت الحكم بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي المبلغ ذاته في القضية المتبادلة بينهما.

يُذكر أن ميار الببلاوي كانت قد احتفلت بخطوبة نجلها محمد الشهر الماضي في أجواء عائلية بسيطة، وشاركت متابعيها صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.