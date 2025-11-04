خضع لجراحة حرجة.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد كرارة

ميدو عادل: قدمت دور شيخ في فيلم "المنبر" وحاولت نقل روح الأزهر المعتدل

يخضع الفنان أحمد كرارة، للمتابعة في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، بعد إجرائه عملية جراحية.



وكشف الفنان حمزة العيلي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن حالة أحمد كرارة، وكتب: "دعواتكم الصادقة للفنان والصديق الغالي أحمد كرارة بالشفاء العاجل إن شاء الله".

وتابع العيلي: "هو حالياً في العناية المركزة بعد إتمام عملية كبيرة وحرجة".



وشارك الفنان أحمد كرارة، مؤخرا في بطولة مسلسل "شمال إجباري"، مع نجوم العمل محمد لطفي، هاجر الشرنوبي، راندا البحيري، أحمد عزمي، وعماد رشاد.