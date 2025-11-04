إعلان

"يا بخت باريس".. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في حفلها الغنائي

كتب : معتز عباس

12:31 ص 04/11/2025
    المطربة أنغام (1)

خطفت المطربة أنغام الأنظار من حفلها الغنائي الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

واستعرضت أنغام إطلالتها الأنيقة التي أحييت بها حفلها الغنائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: من باريس مع الحب".

تفاعل الجمهور مع إطلالة أنغام، وجاءت التعليقات، كالتالي: "راقية يا أنغام"، "قلبي الجمال"، "روح قلبي"، "يا بخت باريس"، "جمالك قمر الزمان".

أحيت المطربة أنغام، ثاني حفلاتها الأوروبية، وذلك على مسرح قصر المؤتمرات بباريس، مساء أمس الأحد 2 نوفمبر.

وقدمت أنغام الحفل، بعد إحيائها حفلا أقيم في القاعة الملكية على المسرح الإنجليزي الشهير ألبرت هول، وتولت تنظيم الحفلين الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

