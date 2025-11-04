هيفاء وهبي جريئة ومي عمر بفستان قصير.. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

أول رد من شيرين أحمد طارق على الشائعات التي انتشرت عقب حفل افتتاح المتحف

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

خطفت المطربة اللبنانية إليسا الأنظار على حسابها بموقع "انستجرام"، قبل ساعات من انطلاق حفل أوبرا دبي، وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.

هيفاء وهبي

خطفت المطربة هيفاء وهبي الأنظار من أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرًا، وظهرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بإطلالة جريئة متردية جيبة قصيرة وجاكت تايجر في أحدث ظهور.

أروى جودة

شاركت الفنانة أروى جودة متابعيها على موقع "انستجرام"، أحدث ظهور لها داخل المتحف المصري الكبير.

بوسي

خطفت المطربة بوسي الأنظار على مواقع التواصل، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

روجينا

شاركت الفنانة روجينا متابعيها على "انستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وظهرت مرتدية ملابس "كاجوال".

تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد الجمهور والمتابعين على موقع "انستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء الاستمتاع بوقتها في إحدى البحيرات، وهي تؤدي تدريبات "اليوجا".

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث ظهور لها.

مي عمر

ظهرت النجمة مي عمر، في أحدث صورة لها بإطلالة جريئة ومثيرة ، بجوار سيارة حمراء فارهة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

يارا السكري

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ظهرت بإطلالة جريئة نالت إعجاب متابعيها على موقع "انستجرام".

كارولين عزمي

كشفت الفنانة كارولين عزمي عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أبيض قصير.