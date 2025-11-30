نادر حمدي لمصراوي: سعيد يإقامة مؤتمر للموسيقى العربية بالرياض

تصوير- إسلام فاروق

قال الملحن والموزع الموسيقي نادر حمدي، إنه سعيد بإقامة مؤتمر للموسيقى العربية بالرياض، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية

وأضاف نادر حمدي في تصريح خاص لمصراوي: "أنا سعيد إني مدعو في مؤتمر الموسيقى العربية، وهو حدث مهم، لأن الطفرة اللي بتشهدها السعودية من سنين مش جديدة، والتطور الرهيب اللي بيحصل من سنة لسنة وكل سنة بتبقى أحسن من السنة اللي قبلها مش بس في الموسيقى، دي على كل الأصعدة"

وتابع حمدي: "بتمنالهم استمرارية في النجاح والتطور الملحوظ، وأتمنى إننا دايما نبقى موجودين مع بعض"

وأقيم مساء أمس السبت، مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالرياض، تحت رعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ