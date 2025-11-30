قالت الكاتبة مريم نعوم، إن دور الفن رفض القيود، مشددة على أهمية أن يدافع المبدع عن حقه في وجود حرية في التعبير عن الرأي، خاصة وأن كل الصناع لديهم بالفعل مسؤولية اجتماعية.

وتابعت في مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة "دورنا أن نرفض القيود، وفيه فرق بينها وبين أن يكون عندنا معايير متفق عليها وعندنا جهاز رقابة، ومن الطبيعي أدافع عن حقي في وجود حرية في التعبير عن رأيي خاصة أن فعلا الصناع عندهم مسؤولية اجتماعية".

أشارت مريم إلى أنها تتوقع أن المحاذير الدرامية التي تم تداولها نوقشت أو طُرحت ضمن نقاشات ولكن القرار النهائي كان بعدم تفعيل أي منها.

وأوضحت إنها لم تتعرض في أي وقت لتدخل من أي شخص أو جهة فيما تكتبه أو في طريقة معالجتها الدرامية، موضحة أن بعض الأعمال قد يكون لها سقف معيّن لكن خبرتها الطويلة جعلتها قادرة على ممارسة حرية مسؤولة ومتوازنة.

وأضافت أن مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض في شهر رمضان العام الماضي، كان نموذجًا لتعامل رقابي متفهم، إذ لم تُطلب منها أي تعديلات، ولم تُفرض عليها أي توجيهات من أي جهة، مؤكدة أن العمل قُدّم كما كُتب تمامًا دون تغييرات مرتبطة بالرقابة.

لام شمسية بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج كريم الشناوي.