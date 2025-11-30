إعلان

مريم نعوم لـ"كلمة أخيرة": دورنا نرفض القيود ولدينا مسؤولية اجتماعية

كتب : منى الموجي

12:06 م 30/11/2025

مريم نعوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الكاتبة مريم نعوم، إن دور الفن رفض القيود، مشددة على أهمية أن يدافع المبدع عن حقه في وجود حرية في التعبير عن الرأي، خاصة وأن كل الصناع لديهم بالفعل مسؤولية اجتماعية.

وتابعت في مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة "دورنا أن نرفض القيود، وفيه فرق بينها وبين أن يكون عندنا معايير متفق عليها وعندنا جهاز رقابة، ومن الطبيعي أدافع عن حقي في وجود حرية في التعبير عن رأيي خاصة أن فعلا الصناع عندهم مسؤولية اجتماعية".

أشارت مريم إلى أنها تتوقع أن المحاذير الدرامية التي تم تداولها نوقشت أو طُرحت ضمن نقاشات ولكن القرار النهائي كان بعدم تفعيل أي منها.

وأوضحت إنها لم تتعرض في أي وقت لتدخل من أي شخص أو جهة فيما تكتبه أو في طريقة معالجتها الدرامية، موضحة أن بعض الأعمال قد يكون لها سقف معيّن لكن خبرتها الطويلة جعلتها قادرة على ممارسة حرية مسؤولة ومتوازنة.

وأضافت أن مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض في شهر رمضان العام الماضي، كان نموذجًا لتعامل رقابي متفهم، إذ لم تُطلب منها أي تعديلات، ولم تُفرض عليها أي توجيهات من أي جهة، مؤكدة أن العمل قُدّم كما كُتب تمامًا دون تغييرات مرتبطة بالرقابة.

لام شمسية بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج كريم الشناوي.

مريم نعوم القيود المعايير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية