تصوير- إسلام فاروق

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالرياض، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية

وبدأ الحفل بالسلام الوطني للمملكة العربية السعودية، وبعدها كشف الأستاذ الدكتور بسام غازي البلوشي، رئيس اللجنة العليا، عن تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان

وقال في بداية كلمته: "يطيب لي أن أرفع أسمى آيات الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان، على دعمهم للمبادرات الثقافية والفنية، ما مهد الطريق لإقامة المهرجان"

وتابع: " كما أوجه الشكر لمعالي وزير الثقافة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، ونائب رئيس المؤتمر نواف عبدالله، وهيئة الموسيقى بالمملكة العربية السعودية"

وأضاف: "شكلت لجان من جميع الدول العربية، التزمت بأعلى المعايير العلمية لتقديم صورة شاملة ودقيقة، والمؤتمر يعد امتدادًا لمؤتمر القاهرة عام 1932، الذي وضع اللبنات الأولى للبحث الموسيقي العربي، غير أن مؤتمر الرياض 2025 يوسّع المشاركة لتشمل جميع الدول العربية دون استثناء، بما فيها الدول التي لم تكن ممثلة سابقًا مثل السعودية واليمن والسودان والإمارات".

وأضاف: "كما يركز المؤتمر على تصحيح المعلومات التاريخية والمصطلحات الموسيقية الواردة في المؤتمرات السابقة، وإعادة تفسيرها وفق المارسات الأدائية الحديثة"

واختتم البلوشي حديثه قائلا: "مؤتمر الموسيقى العربية الأول في الرياض، هو علامة فارقة في عالم الموسيقى"

بعدها ألقى أعضاء اللجنة العليا للمهرجان كلماتهم وهم: أ. د. أحمد يوسف محمد علي، أ.د. محمود بن علي قطاط د. أحمد علي الصالحي د. حبيب ظاهر عباس، أ. إبراهيم مسلماني

بعدها قام العازف جابرييل لافين، بالعزف على آلة العود، وبعدها عزف الفنان اليمني عارف جمن على آلة الكمان