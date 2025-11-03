إعلان

"رحلة شهر العسل".. أحدث ظهور لـ أحمد جمال وفرح الموجي

كتب : مصراوي

05:35 م 03/11/2025
    أحمد جمال وفرح الموجي (1)

كتب- مصراوي

نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين له، أثناء توجهه وزوجته فرح الموجي لقضاء إجازة شهر العسل

وعلق الجمهور على الصور: "ألف مبروك"، "ربنا يهنيكم"، "حلوين"، "ربنا يسعدكم"، "لايقين على بعض"، وغيرها من التعليقات

يذكر أن الفنان أحمد جمال احتفل منذ أيام بزفافه على المطربة فرح الموجي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: ميرهان حسين، رامي صبري، مصطفى كامل، رنا سماحة، رامي جمال، جنات، هيثم نبيل

أحمد جمال وفرح الموجي

