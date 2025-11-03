"رمز للجمال والرقي".. داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها



كتب- مصراوي

نشرت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث ظهور لها

وحازت صور داليا البحيري على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "طول عمرك رمز للجمال والرقي"، "أنيقة وشيك"، "كفاية حلاوة بقى"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري، مسلسل "أولاد حريم كريم" وشارك في بطولته: مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، بشرى، خالد سرحان