إلهام شاهين: لقب "سفيرة السينما المصرية" شرف كبير ومسؤولية تجاه جمهوري في أمريكا

كتب- مصطفى صلاح

03:29 م 03/11/2025
أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بحصولها على لقب "سفيرة السينما المصرية والفن العربي" من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، موجهة الشكر للجاليات المصرية والعربية في الولايات المتحدة على تصويتهم لها ومنحها هذا اللقب.


وقالت شاهين في تصريحاتها عقب التكريم: "أشكر جمهورنا المحترم في أمريكا على هذا التقدير الغالي، وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظنهم بي، لأكسب ثقتهم واحترامهم باستمرار."


وأكدت الفنانة أن المهرجان يمثل جسر تواصل ثقافي وإنساني بين الفنانين في مصر والجمهور العربي المقيم بالخارج، مضيفة: "هذا المهرجان يجمعنا على المحبة والإنسانية والاحترام، وأتمنى أن نلتقي دائمًا على فن جميل يليق بمصر وتاريخها الفني."

واختتمت شاهين حديثها بتوجيه الشكر للقائمين على المهرجان وللجمهور على حفاوة الاستقبال التي حظي بها الفنانون المصريون المشاركون في الحدث.


الفنانة إلهام شاهين سفيرة السينما المصرية أمريكا المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

