كتب- مروان الطيب:

طالب السيناريست الكبير مدحت العدل المسؤولين بالسماح بالتصوير داخل المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه اليوم السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، ونخبة نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وسط تغطية إعلامية عالمية.

وتحدث مدحت العدل عن أهمية المتحف المصري الكبير في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي وقال: "فرحة المصريين فرحة عارمة وحالة خاصة، والعائلات متجمعة عشان تتفرج".

وعن السماح بالتصوير للأفلام والمسلسلات قال: "أتمنى يسمحوا لنا بالتصوير والاستخدام الدرامي داخل المتحف، دي فرصة كبيرة وتاريخية وبمجرد ما هتصور مشهدين في المتحف في أي مسلسل هيتباع في اي مكان في العالم، وممكن يبقى فيه سينما ومسارح تعرض فيها أعمال ومسرحيات عالمية، عشان نستغل المكان واللوكيشن".

احتفل مدحت العدل مؤخرا بالعرض المسرحي " "أم كلثوم" (دايبين في صوت الست) والتي تعد أول وأضخم مسرحية موسيقية عن كوكب الشرق، الذي أشرف على كتابته بمشاركة عدد من النجوم الشباب.

مسرحية "أم كلثوم"، تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل كانت بسيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

نسرين طافش: "أنا عاشقة للحضارة الفرعونية" (صور)

منى زكي ويسرا وياسمين صبري.. أجمل 20 صورة للنجوم بالزي الفرعوني