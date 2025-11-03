إعلان

"هاخدلهم تورتاية من النوع الغالي".. بيومي فؤاد يكشف سبب اعتذاره عن "علي كلاي"

كتب : منال الجيوشي

02:16 م 03/11/2025
كتبت- منال الجيوشي
كشف الفنان بيومي فؤاد، عن سبب اعتذاره عن مسلسل "علي كلاي" أمام الفنان أحمد العوضي، رغم الصلح بينهما


وقال بيومي فؤاد في لقاء مع برنامج et بالعربي: "اعتذرت عن المسلسل لأن رجلي تعباني، ومش هقدر أعمل 30 حلقة، بدور على حاجة 15 أو 13 حلقة تكون بسيطة”


وتابع: "أنا قريت الورق وعجبني جدا، واعتذرت للعوضي وأول ما أرجع مصر هاخدلهم تورتاية من النوع الغالي"


مسلسل "علي كلاي" بطولة: أحمد العوضي، محمود البزاوي، عصام السقا، يارا السكري، ويعرض في رمضان القادم من إخراج محمد عبدالسلام



