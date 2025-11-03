"هاخدلهم تورتاية من النوع الغالي".. بيومي فؤاد يكشف سبب اعتذاره عن "علي كلاي"
كشف الفنان بيومي فؤاد، عن سبب اعتذاره عن مسلسل "علي كلاي" أمام الفنان أحمد العوضي، رغم الصلح بينهما
وقال بيومي فؤاد في لقاء مع برنامج et بالعربي: "اعتذرت عن المسلسل لأن رجلي تعباني، ومش هقدر أعمل 30 حلقة، بدور على حاجة 15 أو 13 حلقة تكون بسيطة”
وتابع: "أنا قريت الورق وعجبني جدا، واعتذرت للعوضي وأول ما أرجع مصر هاخدلهم تورتاية من النوع الغالي"
مسلسل "علي كلاي" بطولة: أحمد العوضي، محمود البزاوي، عصام السقا، يارا السكري، ويعرض في رمضان القادم من إخراج محمد عبدالسلام