يستعد المطرب عمر كمال، لطرح أول أغاني ألبومه الجديد، وذلك بعد الجدل المثار حول تعديه على أغاني ألبوم يخص المطرب محمد فؤاد.



وطرح عمر كمال، عبر صفحته في موقع فيسبوك، برومو الأغنية، وكتب: "قرار غلط ميعادنا 5 نوفمبر".



ونفى المطرب عمر كمال، مؤخرا تعمده التعدي على الأغاني التي كان من المقرر أن يقدمها المطرب محمد فؤاد، في حديثه مع في برنامج "et بالعربي"، وقال: "الألبوم كان بتاع فؤاد، بس لما الألبوم جالي وبدأت أشتغل فيه، ماكنتش أعرف الأول، عرفت بعد ما سجلت كام أغنية."

وأضاف:" منطتش على ألبوم فؤاد، لكن هو اللي رفض الألبوم، وعمل مشكلة مع المنتج، وضحّى بالأغاني دي كلها".



وعن تسريب 3 أغاني وهي “يا صاحبتي”، “هيفضل حبيبي”، و”حليم”، بصوت المطرب محمد فؤاد، قال عمر : "سمعتهم طبعًا، بس الأغاني دي مش بتاعته، ملك المنتج، مش باسمه".



