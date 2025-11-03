إعلان

سلمى أبو ضيف تعلق على مشاركتها في افتتاح المتحف الكبير.. ماذا قالت؟

كتب : معتز عباس

10:00 ص 03/11/2025

سلمى أبو ضيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت الفنانة سلمى أبو ضيف عن سعادتها بالمشاركة في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم بحضور أبرز الرؤساء والملوك والشخصيات البارزة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت

ونشرت سلمى، مقطع فيديو لها من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "احنا المصريين أحفاد الفراعنة جئنا من أرض السلام والمعجزات".

كانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

أبهرت العالم بجمالها.. 10 معلومات عن شيرين أحمد طارق مطربة حفل المتحف المصري الكبير

آمال ماهر: "اتعذبت عذاب كبير وربنا هو اللي طبطب عليا"

سلمى أبو ضيف المتحف المصري الكبير انستجرام سلمى أبو ضيف الرئيس عبدالفتاح السيسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
حالة الطقس.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة بهذه المناطق الساعات المقبلة