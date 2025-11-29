كشفت النجمة ياسمين عبدالعزيز عن ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج "معكم".



ونشرت ياسمين صورة لها من كواليس تصوير الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "قريبا.. مع منى الشاذلي".



وتفاعل نجوم الفن مع إعلان ياسمين الظهور مع منى الشاذلي، وكتبت المطربة بوسي: "اوبا يخربيت الجمال ياسو تضرب ولا تبالي"، وعلق أحمد سعد: "يخربيت حلاوتك"، وكتبت ياسمين الجمل: "قمر ما شاء الله".



بينما علق المتابعين على الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ما شاء الله قمر"، "تحفة الفستان"، منتظرين الحلقة"، "هتولعي الدنيا"، "جميلة أوي".



تفاصيل مسلسل وننسى اللي كان

تخوض ياسمين عبدالعزيز تجربة درامية جديدة في 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان"، بطولة كريم فهمي، شيرين رضا، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.



