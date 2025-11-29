" خاله منتج وظهر في مسلسل شهير".. ما لا تعرفه عن محمد عبدالعاطي بعد حبسه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة أروى جودة وهي ترقص مع زوجها بشكل هستيري في حفل زفافهما مع غناء المطرب رامي صبري الذي أحيا حفل الزفاف.

وخطفت أروى وزوجها، الأنظار إليهما برقصهما على المسرح وتفاعل رامي صبري معهما.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف أروى جودة على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وحضر من بين النجوم رامي صبري وعمرو يوسف وأيتن عامر وياسر جلال.

وكانت أروى جودة احتفلت بعقد قرانها في يناير الماضي بحفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وفي أول تعليق لها قالت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".