أول صورة للعروسة.. أروى جودة في أجواء رومانسية مع زوجها في حفل الزفاف

تصوير- منى الموجي:

خطفت الفنانة سمية الخشاب الأنظار فور وصولها ريد كاربت ملتقى التميز والإبداع الذي أقيم مساء أمس الجمعة بفندق الماسة بمدينة نصر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ظهرت سمية الخشاب بفستان جريء وجذاب، وحرصت على تحية المتواجدين، والتقطت العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كواليس ملتقى التميز والإبداع في دورته الرابعة

شهد الريد كاربت حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي الحضور على الريد كاربت والتقطوا العديد من الصور التذكارية منهم الفنان أحمد السقا، الفنان سامح الصريطي،الفنان خالد زكي، الفنانة شيري عادل، الفنانة عبير صبري، وآخرون.

آخر أعمال سمية الخشاب

وكانت آخر مشاركات سمية الخشاب في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أم أربعة وأربعين"، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث مسلسل "أم أربعة وأربعين" حول ثماني نساء في الرابعة والأربعين من العمر تمر العديد من التحديات الحياتية معًا، على المستوى الأسري والعاطفي والمهني، وتسعى كل واحدة منهن لتعزيز الاستقرار في حياتها على كافة الأصعدة، وتحقيق طموحاتها قبل فوات الأوان.وشارك ببطولة المسلسل كل من جومانا مراد،فاطمة الصفي، ميس قمر، عبير أحمد، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح.

اقرأ أيضا:

مؤلف مسلسل "الكينج" يكشف كواليس حريق الديكور باستديو مصر (خاص)

"واتش أت" تكشف عن إعلان مسلسل "ميدتيرم" استعدادا لعرضه