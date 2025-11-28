20 صورة رومانسية جمعت أروى جودة مع عريسها.. بمناسبة الزفاف

أول صورة للعروسة.. أروى جودة في أجواء رومانسية مع زوجها في حفل الزفاف

تحتفل اليوم الجمعة، الفنانة أروى جودة بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي، جون باتيست، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

واحتفلت الفنانة أروى جودة بعقد قرانها يوم 20 يناير الماضي، ونشرت صورا رومانسية من كواليس المناسبة عبر حسابها على "فيسبوك" وكتبت" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

آخر أعمال أروى جودة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر أعمال الفنانة أروى جودة في الدراما التلفزيونية بالجزء الثاني مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم صبري فواز، نسرين أمين، دياب، فرح يوسف، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة، عمرو موسى وآخرون.

تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة.

أعمال تنتظر عرضها أروى جودة

تشارك أروى جودة في مسلسل "للعدالة وجه أخر" بطولة النجم ياسر جلال، تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من تامر حسني بعد شائعات تدهور حالته ووجود خطأ طبي

بعد انفصالهما.. مايان السيد تعلن عودة والدها لوالدتها بسبب فيلمها الأخير