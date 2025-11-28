إعلان

20 صورة رومانسية جمعت أروى جودة مع عريسها.. بمناسبة الزفاف

كتب- مروان الطيب:

10:21 م 28/11/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار مع زوجها
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة تحتفل بعقد قرانها
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة في أجواء رومانسية مع زوجها
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة في المتحف المصري الكبير
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة مع زوحها في جلسة تصوير رومانسية
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة من داخل المتحف المصري الكبير
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وزوجها على الريد كاربت
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وزوجها على ريد كاربت الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة على الريد كاربت
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وزوجها يحتفلان بعقد القران
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وزوجها يحتفلان
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة
  • عرض 21 صورة
    أروى مع زوجها على البيانو
  • عرض 21 صورة
    الفنانة أروى جودة وزوجها
  • عرض 21 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وزوجها في أجواء رومانسية
  • عرض 21 صورة
    جلسة تصوير أروى جودة مع زوجها
  • عرض 21 صورة
    رومانسية أروى جودة وزوجها
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة مع تمثال رمسيس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحتفل اليوم الجمعة، الفنانة أروى جودة بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي، جون باتيست، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

واحتفلت الفنانة أروى جودة بعقد قرانها يوم 20 يناير الماضي، ونشرت صورا رومانسية من كواليس المناسبة عبر حسابها على "فيسبوك" وكتبت" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

آخر أعمال أروى جودة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر أعمال الفنانة أروى جودة في الدراما التلفزيونية بالجزء الثاني مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم صبري فواز، نسرين أمين، دياب، فرح يوسف، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة، عمرو موسى وآخرون.

تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة.

أعمال تنتظر عرضها أروى جودة

تشارك أروى جودة في مسلسل "للعدالة وجه أخر" بطولة النجم ياسر جلال، تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من تامر حسني بعد شائعات تدهور حالته ووجود خطأ طبي

بعد انفصالهما.. مايان السيد تعلن عودة والدها لوالدتها بسبب فيلمها الأخير

أروى جودة زواج أروى جودة جون باتيست

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي
* فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
ننشر كراسة الشروط.. طرح شقق المصريين في الخارج السبت