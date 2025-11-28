إطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر لتعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وبكين

احتفل النجم محمد هنيدي مساء اليوم الجمعة، بعقد قران ابنته فريدة في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وارتدت فريدة ابنة النجم محمد هنيدي فستان أبيض بسيط ومحتشم بتطريز خفيف من اللولي، وحجاب خالي من التطريز والاستراس أبرز جمالها.

وغاب النجوم عن الحفل الذي حضرته العائلة ومن بينهم شقيقتها فاطمة وشقيقها ووالدتها.

وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي:"قمر بالحجاب، العروسة شبه والدها، قمر شبه هنيدي، محتشمة وجميلة، العروسة جميلة ومريحة، ربنا يسعدها".

احتفل محمد هنيدي خطوبة ابنته فريدة بشهر نوفمبر من العام الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الخطوبة، وخطفت فريدة الأنظار بإطلالتها البسيطة، حيث ارتدت فستان أبيض مرتدية الحجاب، والتقطت العديد من الصور التذكارية مع والدها وخطيبها وسط فرحة الحضور.

