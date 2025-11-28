مؤلف مسلسل "الكينج" يكشف كواليس حريق الديكور باستديو مصر (خاص)

كشف المؤلف محمد صلاح العزب، كواليس حريق ديكور مسلسل "الكينج" عقب اندلاع النيران في استديو مصر.



وقال صلاح العزب في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الحريق تسبب في أضرار بالديكور الرئيسي للمسلسل، ولا نعرف حجم الأضرار حتى الآن بسبب استمرار النيران وعدم توقفها".



وأضاف: "الحمد لله كل فريق العمل النهاردة كان إجازة ومكنش عندنا تصوير، واحنا كنا بنصور في الديكور ده كل يوم وكنا موجودين امبارح فيه".

ويعد محمد صلاح العزب هو مؤلف مسلسل "الكينج" للنجم محمد عادل إمام والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026 ،وهو من إخراج شيرين عادل.

واندلع حريق داخل ستوديو مصر بمنطقة الهرم غرب الجيزة، الجمعة، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من غدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من ستوديو مصر، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء.