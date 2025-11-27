طرحت الفنانة منى زكي، بوستر فيلم "الست" المقرر طرحه بالسينمات يوم 10 ديسمبر المقبل.

ونشرت منى زكي، بوستر الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل زمن له أسطورة.. فيلم "الست"... ١٠ ديسمبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي".

وتدور أحداث فيلم "الست" حول تتبع رحلة أم كلثوم الشابة التي تنتقل إلى القاهرة من قرية صغيرة لمتابعة شغفها بالموسيقى، ولكن صوتها السماوي وموهبتها المذهلة وإصرارها الذي لا يلين يأخذها إلى قمم النجاح لأكثر من سبعة عقود، وينتهي بها الأمر بتتويجها كأعظم مغنية عربية عرفها العالم وصوت العالم العربي.

فيلم "الست" بطولة منى زكي، محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، أحمد داود، أحمد أمين، تامر نبيل وأحمد خالد صالح وآخرين، والعمل تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.