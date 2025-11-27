نفت الناقدة علا الشافعي، عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، بشأن توجيهات اللجنة للأعمال الدرامية المقرر مشاركتها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وأوضحت علا عدة نقاط عبر حسابها على فيسبوك وقالت: "بصفتي عضوًا في لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أودّ توضيح عدد من النقاط بشأن ما يُتداول حول دراما رمضان، اللجنة لم تُعقد منذ فترة، وبالتالي لا توجد أي مستجدات صادرة عنها في هذا الشأن، ما يتم داخل الاجتماعات، حين تُعقد، هو نقاشات بناءة عن الدراما ولصالحها فقط، ولا تتضمن أي قرارات مُلزمة بشأن الأعمال".

وتابعت: "لم تصدر أي جهة أخرى قرارات تخص مسلسلات رمضان، وكل ما يتم تداوله خارج ذلك غير دقيق، الجهة الوحيدة المخوّلة بإجازة النصوص رقابيًا هي الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الملف".

وأنهت حديثها قائلة: "أخيرا، أي طرح يحاول أنه يبين أن الدراما في معزل عن تحديات الدولة والمجتمع المصري، ولا تعبر عنه يجافي الواقع والعقل والمنطق، والأكيد أن كل أطراف صناعة الدراما فى مصر، بداية من السيناريو وحتى الجهات الرقابية نفسها هدفهم الأول والأخير المشاهد، دمتم بخير، سالمين من أهواء التريند والانفرادات الوهمية و مستنينكم فى رمضان 2026".

منشور متداول ومنسوب للجنة الدراما

وكان تضمن المنشور المتداول والمنسوب للجنة الدراما، عدد من التوجيهات في عدة نقاط منها "عدم الترويج للمخدرات أو التجارة فيها، الابتعاد عن إظهار الخيانة الزوجية، تجنب تسليط الضوء على تجارة الأعضاء دون توضيح الفرق بين التجارة والتبرع وغيرها من النقاط التي أثارت جدلا كبيرا بين صناع الدراما التلفزيونية.

