نشر النجم هشام ماجد صورة تجمعه بالفنان أكرم حسني والفنان مصطفى غريب عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام".

وعلق هشام ماجد على الصور قائلًا: "بنطبخ حاجة وهناكلها إن شاء الله".

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "بحب جملة بنطبخ حاجة دي وراها مفاجآت عظيمة كالعادة"، "يا نهار ضحك ولذاذة"، "أكيد فيه عظمة"، "إيه العسل ده"، "الصورة في حتة تانية"، "حماس".

يُذكر أن هشام ماجد تعاون مع مصطفى غريب في مسلسل "أشغال شقة" الذي عرض على مدار عامين في رمضان

