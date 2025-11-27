إعلان

شادي شامل ينعى الإعلامية هبة الزياد: "وجعتي قلبي"

كتب : سهيلة أسامة

03:48 م 27/11/2025
    الإعلامية الراحلة هبة الزياد (1)
    الفنان شادي شام ينعى صديقته الإعلامية هبة الزياد
    الإعلامية الراحلة هبة الزياد (2)

نعى الفنان شادي شامل صديقته الإعلامية الراحلة هبة الزياد، التي وافتها المنية أمس الأربعاء.

ونشر شادي صورًا تجمعه بها عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "حبيبتي وصديقة عمري وأحلى أيام عشناها، ودمك الخفيف وجعتي قلبي يا هبة، خبر وحش أوي، الإعلامية هبة الزياد انتقلت إلى رحمة الله".

وتصدرت الإعلامية هبة الزياد محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عقب وفاتها المفاجئة دون تعب مسبق أو حالة مرضية، حيث رحلت عن عالمنا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

شادي شامل الإعلامية هبة الزياد صديقة عمري

