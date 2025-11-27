أبطال وصناع فيلم "ولنا في الخيال حب" ضيوف "معكم منى الشاذلي".. غدا

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

غادة عبدالرازق

خطفت الفنانة غادة عبدالرازق، الأنظار إليها في ظهورها الثاني على السجادة الحمراء في مهرجان "ضيافة" الدولي بالإمارات، حيث ظهرت مرتدية إطلالة جريئة وفستان فضي لامع.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة أنيقة ومميزة بمهرجان ضيافة بإمارة دبي، مرتدية فستان ذهبي ساحر.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "علي كلاي" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " كلاي".

نادية الجندي

خطفت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة مرتدية قفطان جزائري، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ملك زاهر

الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، خطفت الأنظار إليها بإطلالة "كاجوال" مرتدية جاكت جلد أسود وبنطال أسود، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.