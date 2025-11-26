أول تعليق من محمد سلام بعد تصدر الحلقات الأخيرة من "كارثة طبيعية" التريند

خطفت النجمة غادة عبدالرازق الأنظار في ظهورها الثاني على السجادة الحمراء في مهرجان "ضيافة" الدولي، والمقام في إمارة دبي بالإمارات.

وظهرت غادة على الريد كاربت للمهرجان بإطلالة جريئة مرتدية فستان فضي لامع، بذيل طويل، ثم التقطت صورًا تذكارية مميزة بعدسات المصورين.

تكريم غادة عبدالرازق في مهرجان ضيافة

كرم مهرجان ضيافة الدولي لعام 2025 ، غادة عبدالرازق على مشوارها الفني الحافل بالإنجازات والأعمال الفنية، والتي أعربت عن سعادته عقب تلقي الجائزة.

ويقام مهرجان ضيافة السينمائي الدولي في نسخته التاسعة لعام 2025، على مدار يومين 25 و26 نوفمبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

اقرأ أيضا..

خالد منيب يحيي ذكرى وفاة عمه عامر منيب ويطلب الدعاء له

"إطلالة ذهبية".. هنا الزاهد تتألق في مهرجان ضيافة بدبي