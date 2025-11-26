إعلان

"فستان لامع بذيل طويل".. غادة عبدالرازق بإطلالة جريئة في مهرجان ضيافة بدبي

كتب : معتز عباس

10:42 م 26/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    غادة عبدالرازق في اليوم الثاني من مهرجان الضيافة (2)
  • عرض 9 صورة
    غادة عبدالرازق في اليوم الثاني من مهرجان الضيافة (4)
  • عرض 9 صورة
    غادة عبدالرازق تصل مهرجان الضيافة في دبي (2)
  • عرض 9 صورة
    اطلالة غادة عبدالرازق على الريد كاربت (3)
  • عرض 9 صورة
    اطلالة غادة عبدالرازق على الريد كاربت (2)
  • عرض 9 صورة
    اطلالة غادة عبدالرازق على الريد كاربت (1)
  • عرض 9 صورة
    غادة عبدالرازق تصل مهرجان الضيافة في دبي (1)
  • عرض 9 صورة
    غادة عبدالرازق في اليوم الثاني من مهرجان الضيافة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت النجمة غادة عبدالرازق الأنظار في ظهورها الثاني على السجادة الحمراء في مهرجان "ضيافة" الدولي، والمقام في إمارة دبي بالإمارات.

وظهرت غادة على الريد كاربت للمهرجان بإطلالة جريئة مرتدية فستان فضي لامع، بذيل طويل، ثم التقطت صورًا تذكارية مميزة بعدسات المصورين.

تكريم غادة عبدالرازق في مهرجان ضيافة

كرم مهرجان ضيافة الدولي لعام 2025 ، غادة عبدالرازق على مشوارها الفني الحافل بالإنجازات والأعمال الفنية، والتي أعربت عن سعادته عقب تلقي الجائزة.

ويقام مهرجان ضيافة السينمائي الدولي في نسخته التاسعة لعام 2025، على مدار يومين 25 و26 نوفمبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

اقرأ أيضا..

خالد منيب يحيي ذكرى وفاة عمه عامر منيب ويطلب الدعاء له

"إطلالة ذهبية".. هنا الزاهد تتألق في مهرجان ضيافة بدبي

غادة عبدالرازق مهرجان ضيافة ختام مهرجان ضيافة دبي إطلالة غادة عبدالرازق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان