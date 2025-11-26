أحدث ظهور لـ نادية الجندي بالقفطان الجزائري والجمهور يعلق (صور)

أول تعليق من محمد سلام بعد تصدر الحلقات الأخيرة من "كارثة طبيعية" التريند

خطفت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة ارتدت فيها قفطان جزائري.

ونشرت الجندي، الصور التي ظهر خلفها علم "مصر والجزائر"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله تجنني بالقفطان الجزائري، جميل أوي فيكي، أحلى نادية، نجمة الزمن الجميل".

تم تكريم نادية الجندي مؤخرا في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدورته الثالثة بالجزائر بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي. وكانت آخر أعمالها مسلسل "سكر زيادة" وعُرض عام 2020.