ليلى علوي تهنئ يسرا على تكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي

وجهت النجمة ليلى علوي التهنئة للنجمة يسرا، على تكريمها ومنحها درع سميحة أيوب، في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته العاشرة.

ونشرت ليلى علوي ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك من قلبي يا سيفا تكريم درع سيدة المسرح سميحة أيوب تستحقه عن كل خطوة وفن ومحبة قدمتيهم".

فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي كرم الفنانة يسرا بمنحها درع سميحة أيوب التقديري احتفاءً بمسيرتها الفنية في السينما والدراما، وما قدّمته من أعمال مسرحية مميزة لكبار كتاب المسرح العربي والعالمي.

أقيم أمس الثلاثاء، حفل الافتتاح الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور نجوم الفن والإعلام ومشاهير.

