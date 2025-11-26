إعلان

رمضان 2026.. نيللي كريم تنتهي من تحضيرات مسلسل "أنا"

كتب : هاني صابر

06:25 م 26/11/2025

نيللي كريم تحضيرات مسلسل أنا

تخوض الفنانة نيللي كريم ، موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل"أنا" ويشاركها البطولة الفنان شريف سلامة، حيث انتهيا من تحضيراتهما للعمل.


مسلسل "أنا" بطولة نيللي كريم وشريف سلامة،أحمد ماجد، يوسف حشيش، محمد علي رزق، محمود الليثي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.


يذكر أن، نيللي كريم كانت أعلنت في وقت سابق عدم مشاركتها في موسم رمضان 2026 لعدم وجود نص مناسب إلا أنها عادت لتعلن المشاركة في وقت لاحق بمسلسل"أنا".


وكانت آخر أعمال نيللي كريم في الدراما التلفزيونية مسلسل "إخواتي" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

