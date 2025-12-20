دعا الشيخ مظهر شاهين، فريق عمل وأبطال فيلم "الست" للتبرع بكامل أجورهم في الفيلم لصالح صندوق "تحيا مصر"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

كتب مظهر شاهين: "أدعو صناع فيلم (الست) وفي مقدمتهم منى زكي إلى التبرع بأجورهم كاملة لصندوق تحيا مصر اقتداء بأم كلثوم، وليكونوا أول من يتأثر بعملهم عنها".

تركي آل الشيخ يرد على انتقادات فيلم "الست"

نفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم "الست" وذلك ردا على الانتقادات التي يرددها البعض بالرغم من تحقيق العمل نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، بينهم: منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من حنان ترك بعد زفاف نجلها آدم

تعليق جديد من محمد صبحي بشأن فيلم "الست".. هذا ما يعترض عليه