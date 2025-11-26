هكذا علق نجوم الفن على حادث الطفلة أيسل (صور)

اتفق النجم محمد منير، على مشاركة مؤدي أغاني الراب ويجز، تقديم أول حفل يجمعهما، وذلك بعد طرح أغنية "كلام فرسان".



ويقدم محمد منير بمشاركة ويجز، الحفل المقرر إقامته في أرينا كوكا كولا دبي، يوم 17 يناير 2016.



يذكر أن أغنية "كلام فرسان" التي جمعت بين محمد منير، وويجز، حققت ما يزيد 2 مليون و 708 ألف مشاهدة عبر قناة ويجز الرسمية في موقع يوتيوب.



وكتب الشاعر أمير طعيمة بمشاركة ويجز كلمات "كلام فرسان"، التي دخلت عقب طرحها قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا.