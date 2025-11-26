هكذا علق نجوم الفن على حادث الطفلة أيسل (صور)

بعد "كلام فرسان".. موعد ومكان أول حفل يجمع محمد منير وويجز

أثارت وفاة الطفلة أيسل عمرو إثر تعرضها للتحرش الجنسي داخل حمام سباحة في إحدى القرى بالعين السخنة، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل، وردود فعل قوية من عدد من الفنانين.

تفاصيل رحيل الطفلة أيسل

وكانت الطفلة اختنقت تحت الماء بعد أن استغل الجاني غياب والدتها، ما أدى إلى إصابتها بسكتة قلبية ووفاتها، بالإضافة إلى تعرضها للتحرش الجنسي، وأصدرت محكمة جنايات أول درجة حكمًا بالسجن 15 عامًا على الجاني.

وعلق عدد من نجوم الفن على الواقعة، أبرزهم:

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة الطفلة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "أنا مش مصدقة الأخبار، والله ما مصدقة، إيه الجرائم دي؟ وازاي بيكون فيه تخفيف؟ إيه الرسالة اللي بنحاول نقولها لكل البنات؟".

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب، فقد طالبت بتعديل قانون الطفل لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال كأنهم بالغون، وكتبت عبر حسابها في "X": "اللي يضحك بقي إن الخنزير اللي فوق اخد 15 سنة بس عشان هو تحت السن، بينما البنت تم الاعتداء عليها وقتلها، ده مش عدل".

إيمان العاصي

عبرت الفنانة إيمان العاصي عن استيائها من تكرار حوادث التحرش واغتصاب الأطفال، وقالت عبر "فيسبوك": "أنا مبقتش عارفة المرة الكام اللي قريت في 2025 عن اغتصاب أطفال في مدارس أو أندية أو شوارع، كل مرة نثور ونطالب بحماية ولادنا بالقانون".

