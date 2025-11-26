بعد منحه قلادة العظماء الأولمبية.. محمد منير يقدم أغنية كأس العرب

طرحت الجهة المنظمة لكأس العرب، أحدث أغاني المطرب محمد منير وهي بعنوان "مكاني"، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

ويقدم محمد منير، أغنية "مكاني" ضمن الأغاني الرسمية للبطولة، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل في قطر.

وتعاون الكينج، في الأغنية للمرة الثانية، مع مؤلف الأغاني مصطفى حدوتة، إذ سبق وتعاونا معا في أغنية "ضي".

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، منحت المطرب محمد منير، قلادة العظماء الأولمبية، وتم اختياره سفيرا للجنة الأولمبية، تقديرا لتاريخه الكبير، وشعبيته الجارفة فى كل أنحاء العالم، وشخصيته الراقية والمحبوبة على مر التاريخ ومع كل الأجيال .