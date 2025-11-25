أقيم مساء اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته العاشرة هذا العام بحضور نخبة من ألمع النجوم والإعلاميين، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، برئاسة الفنان مازن الغرباوي.

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، الإعلامية هالة سرحان، الفنان سامح السريطي، الفنانة صابرين، الفنان عمرو عبد العزيز، الفنانة مروة عبد المنعم، الفنانة منى هلا، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت للمهرجان.

أحيت حفل افتتاحية مهرجان شرم الشيخ، المطربة المغربة جنات، وقدمت أغنية بعنوان "بنعرف نفرح"وسط تفاعل الحضور.

فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحى، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التى تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، فى إطار تكامل البعدين الثقافى والسياحى لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وتحمل الدورة العاشرة هذا العام اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

