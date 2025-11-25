تحدثت الفنانة الشابة ياسمينا عن تفاصيل دخولها مجال الفن، وخوض تجربة التمثيل لأول مرة، وذلك خلال وجودها ضيفة في بودكاست "AB Talks" تقديم الإعلامي الإماراتي، أنس بوخش.

وعن كواليس حبها للفن والتمثيل قالت، ياسمينا العبد: "وـنا صغيرة كنت عاوزة افتح ستوديو رقص، وتاني حاجة كنت عايزة أبقى مغنية، وتالت حاجة كنت عايزة ابقى ممثلة، على قد ما كنت خجولة كنت بحب الحاجات اللي ليها علاقة بالمسرح، ولقيت نفسي فيها، وكنت بتفرج على قناة ديزني وأشوف التمثيل، وكنت بشوف كواليس ما وراء الكاميرا، قولت بس أنا عايزة ده، وكان عندي وقتها 7 سنين".

آخر مشاركات ياسمينا العبد في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات ياسمينا العبد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تكتشف مُعلمة أن عددًا من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها.

أعمال تنتظر عرضها ياسمينا العبد قريبا

تشارك ياسمينا العبد في مسلسل "ابن النصابة" بطولة كندة علوش، معتز هشام، حمزة دياب، إنتصار، تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، إخراج أحمد عبد الوهاب.

كما تشارك في مسلسل "ميدترم" وسط مجموعة من النجوم الشباب هم دلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، تأليف محمد صادق، إخراج مريم الباجوري.

اقرأ أيضا:

وفاة الفنانة الجزائرية باية بوزار بعد صراع طويل مع السرطان

أول تعليق لـ مها أحمد بعد الحكم على فادي خفاجة