بدء احتفالات "الألحان الخالدة" في ثاني أيام مهرجان صدى الأهرامات.. صور

تصوير/ إسلام فاروق:

شهد اليوم الثاني من مهرجان صدى الأهرامات في دروته الأولى، تقديم حفل الألحان الخالدة.

حفل الألحان الخالدة هو حفلا لمؤلفات الموسيقار الكبير عمار الشريعي، والمؤلف الموسيقي هشام نزيه، تحت قيادة الأوركسترا الملكي الفيلهارموني (بريطانيا) بقيادة هاني فرحات وبن بالمر.

شهد الحفل ظهور خاص ومميز للمطربة ريهام عبدالحكيم، ومغنية الأوبرا أميرة سليم، وقدموا أروع الأغاني لجمهور الحفل.

معزوفات موسيقية في حفل الألحان الخالدة

كما قدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، مجموعة من المعزوفات والمقطوعات الموسيقية الشهيرة للموسيقار الراحل عمار الشريعي، وبينها: موسيقى تتر مسلسل رأفت الهجان، وأغنية "حبيبتي من ضفايرها طل القمر" من فيلم "كتيبة الإعدام".

شارك في الحفل أيضا، كورال المهرجان بقيادة أدهم عزت بالتعاون مع كورال الجامعة الألمانية وقائدة الكورال إنجي لطفي.

افتتح أمس الثلاثاء، عازف البيانو العالمي لانج لانج، الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات"، في حفل استثنائي شهد حضور عدد كبير من الجمهور والضيوف من مختلف الفئات، في أجواء احتفالية مميزة والتي تقام تحت شعار: "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات".

