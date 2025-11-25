إعلان

بفستان ناعم وجرئ.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب : معتز عباس

06:45 م 25/11/2025
    النجمة التركية مريم أوزرلي
    مريم أوزرلي من أحدث ظهور
    مريم أوزرلي بفستان جذاب من أحدث ظهور
    مريم أوزرلي تخطف الأنظار

خضعت النجمة التركية، مريم أوزرلي لجلسة تصوير جديدة، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ظهرت أوزرلي بفستان ناعم وجرئ خطفت به الأنظار، عبر الرسمي بموقع "انستجرام"، والتقطت العديد من الصور التكارية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

من هي مريم أوزرلي

ولدت مريم أوزرلي في كاسل ألمانيا 12 أغسطس 1983، هي ممثلة تركية ,ولدت لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية. ولديها شقيقين أكبر منها سناً بجانب أخت كبرى أيضاً وكانت لها العديد من التجارب الفنية في ألمانيا ولكن حريم السلطان هو التجربة الأولى لها في تركيا.

يذكر أن آخر مشاركات مريم أوزرلي في الدراما التركية بمسلسل "RU" عام 2024.

وتدور أحداث المسلسل في بلدة ساحلية هادئة على بحر (إيجة)، يجمع القدر بين شاب في الثامنة عشرة من عمره وامرأة في الثامنة والثلاثين، فيولد بينهما حب يتحدى كل التوقعات والأعراف الاجتماعية.

أخبار

