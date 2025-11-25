سمية الخشاب: "أعمال سحر.. بسمع عن أغرب الحاجات في الأرياف"

عبّرت الفنانة سمية الخشاب عن استيائها من انتشار السحر والحسد بين بعض الأشخاص، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "X".

وكتبت سمية: "السحر والبَص على الغير، واللي تخلف ولد يسحرولها ابنها، واللي يشتري حاجة يدعو تروح منه.. أنا آسفة بس أنا بكره النقاش مع الفئة دي، بسمع عن أغرب الحاجات في الأرياف، الناس دي شريرة أوي".



وأثارت سمية تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، الذين ناقشوا رأيها وأكدوا أن السحر والخرافات منتشرة في مختلف المجتمعات والفئات، وليست مقتصرة على الأرياف فقط.

