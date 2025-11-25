إعلان

سمية الخشاب: "أعمال سحر.. بسمع عن أغرب الحاجات في الأرياف"

كتبت- سهيلة أسامة:

05:54 م 25/11/2025

الفنانة سمية الخشاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبّرت الفنانة سمية الخشاب عن استيائها من انتشار السحر والحسد بين بعض الأشخاص، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "X".
وكتبت سمية: "السحر والبَص على الغير، واللي تخلف ولد يسحرولها ابنها، واللي يشتري حاجة يدعو تروح منه.. أنا آسفة بس أنا بكره النقاش مع الفئة دي، بسمع عن أغرب الحاجات في الأرياف، الناس دي شريرة أوي".

555
وأثارت سمية تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، الذين ناقشوا رأيها وأكدوا أن السحر والخرافات منتشرة في مختلف المجتمعات والفئات، وليست مقتصرة على الأرياف فقط.

اقرأ أيضًا:
وفاة الفنانة الجزائرية باية بوزار بعد صراع طويل مع السرطان

أول تعليق لـ مها أحمد بعد الحكم على فادي خفاجة

سمية الخشاب الأرياف أعمال السحر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة