إعلان

وفاة الفنانة الجزائرية باية بوزار بعد صراع طويل مع السرطان

كتب : نوران أسامة

03:40 م 25/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحلت الفنانة الجزائرية باية بوزار صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

عانت الفنانة باية بوزار من سرطان الرئة منذ عام 2016، وظلت تكافح المرض على مدار السنوات الماضية.

اسمها الحقيقي باية وأطلقت عليها عائلتها لقب "بيونة" وهو تصغير لاسمها.

من أبرز أعمالها مسلسل "ناس ملاح سيتي" (2002–2005)، الذي لعبت فيه دورًا رئيسيًا وحقق لها شهرة واسعة، مما جعلها من الأسماء اللامعة على الساحتين الجزائرية والأوروبية.

اقرأ أيضًا:

ميرفت أمين تتصدر التريند في عيد ميلادها

تأجيل استجواب فضل شاكر إلى هذا الموعد

مرض السرطان الجزائر باية بوزار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة