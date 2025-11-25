رحلت الفنانة الجزائرية باية بوزار صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

عانت الفنانة باية بوزار من سرطان الرئة منذ عام 2016، وظلت تكافح المرض على مدار السنوات الماضية.

اسمها الحقيقي باية وأطلقت عليها عائلتها لقب "بيونة" وهو تصغير لاسمها.

من أبرز أعمالها مسلسل "ناس ملاح سيتي" (2002–2005)، الذي لعبت فيه دورًا رئيسيًا وحقق لها شهرة واسعة، مما جعلها من الأسماء اللامعة على الساحتين الجزائرية والأوروبية.

