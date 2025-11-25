إعلان

"دعاية لمسلسلك".. نادين الراسي تفاجئ جمهورها بإطلالة بشعر قصير

كتب : سهيلة أسامة

12:41 م 25/11/2025

نادين الراسي تفاجئ جمهورها بإطلالة غربية

نشرت الفنانة نادين الراسي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

إطلالة نادين الراسي

وظهرت نادين بإطلالة غير معتادة، حيث ارتدت قميصًا باللون الأصفر مع بنطال "هاي ويست"، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المبلل والمسرّح للخلف بلمسة كلاسيكية.

وتفاعل الجمهور مع الصورة وجاءت أبرز التعليقات: "إن شاء الله ما يكون بس دعاية لمسلسلك الجديد وبعدين ترجعي"، "ليه مسترجلة؟"، "إيه اللي حصلك ووصلك لكده".

يُذكر أن نادين الراسي اعتادت الظهور بإطلالات ملفتة ومتجددة، على حساباتها عبر مواقع التواصل، مما يجعل ظهورها دائمًا محط اهتمام وتعليقات الجمهور.

نادين الراسي تفاجئ جمهورها بإطلالة غربية

