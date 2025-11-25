نشرت الفنانة نادين الراسي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

إطلالة نادين الراسي

وظهرت نادين بإطلالة غير معتادة، حيث ارتدت قميصًا باللون الأصفر مع بنطال "هاي ويست"، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المبلل والمسرّح للخلف بلمسة كلاسيكية.

وتفاعل الجمهور مع الصورة وجاءت أبرز التعليقات: "إن شاء الله ما يكون بس دعاية لمسلسلك الجديد وبعدين ترجعي"، "ليه مسترجلة؟"، "إيه اللي حصلك ووصلك لكده".

يُذكر أن نادين الراسي اعتادت الظهور بإطلالات ملفتة ومتجددة، على حساباتها عبر مواقع التواصل، مما يجعل ظهورها دائمًا محط اهتمام وتعليقات الجمهور.

اقرأ أيضًا:

ماذا قال فضل شاكر عن 4 تهم يحاكم بسببها بالمحكمة العسكرية اليوم؟

أحدث جلسة تصوير لـ ندى موسى تخطف بها الأنظار (صور)