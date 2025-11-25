إعلان

صابرين تشارك جمهورها صورة مع نجوم الفن: تفتكروا رايحين فين؟

كتب : سهيلة أسامة

12:02 م 25/11/2025

صابرين تشارك جمهورها صورة مع نجوم الفن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة صابرين صورة جديدة تجمعها بعدد من نجوم الفن، من بينهم الفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، وذلك أثناء وجودهم في المطار قبل التوجه إلى شرم الشيخ.

ونشرت صابرين الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "تفتكروا رايحين فين؟"

إطلالة صابرين في مهرجان القاهرة


يُذكر أن الفنانة صابرين خطفت الأنظار خلال ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46 بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بقصّة "أوف شولدر" باللون الأخضر اللامع، مما أبرز رشاقتها

اقرأ أيضًا:
ماذا قال فضل شاكر عن 4 تهم يحاكم بسببها بالمحكمة العسكرية اليوم؟

أحدث جلسة تصوير لـ ندى موسى تخطف بها الأنظار (صور)

الفنانة صابرين نجوم الفن يسرا إلهام شاهين

محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة