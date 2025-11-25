شاركت الفنانة صابرين صورة جديدة تجمعها بعدد من نجوم الفن، من بينهم الفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، وذلك أثناء وجودهم في المطار قبل التوجه إلى شرم الشيخ.

ونشرت صابرين الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "تفتكروا رايحين فين؟"

إطلالة صابرين في مهرجان القاهرة



يُذكر أن الفنانة صابرين خطفت الأنظار خلال ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46 بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بقصّة "أوف شولدر" باللون الأخضر اللامع، مما أبرز رشاقتها

اقرأ أيضًا:

ماذا قال فضل شاكر عن 4 تهم يحاكم بسببها بالمحكمة العسكرية اليوم؟





أحدث جلسة تصوير لـ ندى موسى تخطف بها الأنظار (صور)



