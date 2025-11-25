بعد طلاقهما.. مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

تصوير / إسلام فاروق:

شهد حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات"، الذي يحييه عازف البيانو العالمي لانج لانج، مشاركة مميزة لنجوم الفن.

حضر الحفل الغنائي الفنانان ليلى علوي وأحمد مجدي قبل قليل، لمتابعة المقطوعات الموسيقية لعازف البيانو العالمي لانج لانج.

تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان صدى الأهرامات

الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات" تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، والذي يقام اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر.

يعد مهرجان "صدى الأهرامات" هو إنطلاقة مميزة في مجال المهرجانات الدولية في مجال الموسيقى الكلاسيكية، ويبدأ دورته الأولى بأرفع المستويات العالمية.

اقرأ أيضا..

عازف البيانو العالمي لانج لانج يفتتح مهرجان "صدى الأهرامات"

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان صدى الأهرامات