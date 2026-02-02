إعلان

بإطلالة شتوية أنيقة.. مي عز الدين تنشر صور جديدة مع زوجها

كتب : مروان الطيب

08:30 م 02/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مي عز الدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (1)
  • عرض 5 صورة
    مي عز الدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (3)
  • عرض 5 صورة
    مي عز الدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (2)
  • عرض 5 صورة
    مي عز الدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة مي عز الدين مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي تستمتع بوقتها رفقة زوجها أحمد تيمور.

ظهرت مي في الفيديو بإطلالة شتوية أنيقة خطفت بها أنظار المتابعين على حسابها، الذين أعجبوا بإطلالتها.

آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه"، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـمُحلل، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

مي عز الدين تعلن تأجيل مسلسلها الجديد

أعلنت الفنانة مي عز الدين تأجيل مسلسلها "قبل وبعد" الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "نظرًا لضيق الوقت، قررنا أنا وفريق القائمين على العمل تأجيل مسلسل (قبل وبعد) علشان نعمله كويس وياخذ وقته في التحضير ونقدم حاجة تليق بالمشاهد".

اقرأ أيضا:

ماريان خوري تعلن تنحيها عن منصب المدير الفني لمهرجان الجونة: "اتخذت القرار الصعب"

فيلم ميلانيا ترامب يتجاوز التوقعات ويحقق عائدات بلغت 7 ملايين دولار

مي عز الدين أحمد تيمور اطلالة مي عز الدين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
العثور على جثة سيدة داخل حقيبة في الإسكندرية.. وكاميرات المراقبة تحل لغز
أخبار المحافظات

العثور على جثة سيدة داخل حقيبة في الإسكندرية.. وكاميرات المراقبة تحل لغز
حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات
حوادث وقضايا

حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات
الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027