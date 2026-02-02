بإطلالة شتوية أنيقة.. مي عز الدين تنشر صور جديدة مع زوجها

بعد أزمتها مع نقابة المهن التمثيلية.. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي

نشرت الفنانة مي عز الدين مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي تستمتع بوقتها رفقة زوجها أحمد تيمور.

ظهرت مي في الفيديو بإطلالة شتوية أنيقة خطفت بها أنظار المتابعين على حسابها، الذين أعجبوا بإطلالتها.

آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه"، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـمُحلل، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

مي عز الدين تعلن تأجيل مسلسلها الجديد

أعلنت الفنانة مي عز الدين تأجيل مسلسلها "قبل وبعد" الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "نظرًا لضيق الوقت، قررنا أنا وفريق القائمين على العمل تأجيل مسلسل (قبل وبعد) علشان نعمله كويس وياخذ وقته في التحضير ونقدم حاجة تليق بالمشاهد".

اقرأ أيضا:

ماريان خوري تعلن تنحيها عن منصب المدير الفني لمهرجان الجونة: "اتخذت القرار الصعب"

فيلم ميلانيا ترامب يتجاوز التوقعات ويحقق عائدات بلغت 7 ملايين دولار