إعلان

تارا عماد تخطف الأنظار على السوشيال ميديا بفستان سهرة أنيق

كتب - معتز عباس:

10:12 م 02/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة تارا عماد
  • عرض 3 صورة
    تارا عماد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة تارا عماد عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت تارا صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وساحر في أحد حفلات السهرة.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تارا الحلوة"، "أنتي احلى ما في الدنيا"، "الجمال عدى الكلام"، "أنتي أجمل"، "الجمال كله".

آخر أعمال تارا عماد الدرامية

تنتظر الفنانة تارا عماد عرض مسلسل شاهد قبل الحذف على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي تدور أحداثه حول تورط تارا في قضية غسيل أموال تحاول إثبات برائتها.

مسلسل شاهد قبل الحذف بطولة تارا عماد، علي الطيب، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سمر علام.

اقرأ أيضا..
بالصور.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل في لوكيشن "توابع"

غادة عبدالرازق عن زواجها الأول: "أحلى نصيب في الدنيا"

تارا عماد نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
نصائح طبية

راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
أخبار مصر

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027