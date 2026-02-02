تارا عماد تخطف الأنظار على السوشيال ميديا بفستان سهرة أنيق

كشفت الفنانة تارا عماد عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت تارا صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وساحر في أحد حفلات السهرة.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تارا الحلوة"، "أنتي احلى ما في الدنيا"، "الجمال عدى الكلام"، "أنتي أجمل"، "الجمال كله".

آخر أعمال تارا عماد الدرامية

تنتظر الفنانة تارا عماد عرض مسلسل شاهد قبل الحذف على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي تدور أحداثه حول تورط تارا في قضية غسيل أموال تحاول إثبات برائتها.

مسلسل شاهد قبل الحذف بطولة تارا عماد، علي الطيب، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سمر علام.

