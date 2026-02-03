إعلان

"قصص حب أغرب من بعض".. محمد إمام يواصل الترويج لمسلسل الكينج

كتب : معتز عباس

12:49 ص 03/02/2026

محمد امام وبسنت شوقي

يواصل الفنان محمد إمام الترويج لمسلسل "الكينج" المقرر عرضه في دراما رمضان 2026 هذا العام.

ونشر رمضان صورة تجمعه بـ بسنت شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "هي مش قصة حب واحدة ، دول كذا واحدة، كلهم أغرب من بعض حمزة الدباح ومريم الصياد هيدغدغوا الدنيا في رمضان إن شاء الله".

مسلسل "الكينج"، من بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، بسنت شوقي، ميرنا جميل، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

محمد امام انستجرام

محمد إمام مسلسل الكينج دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

