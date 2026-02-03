بجوار الكعبة.. رضا البحراوي يدعو لوالدته بالرحمة في النصف من شعبان

حرص المطرب الشعبي رضا البحراوي، على الدعاء لوالدته في ليلة النصف من شعبان.

ونشر رضا صورة مؤثرة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ربنا يرحمك يا أمي رحمة واسعة في ليلة النصف من شعبان.. اللهم اغفر لها، ونوّر قبرها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واكتب لها نصيبًا من رحمتك الواسعة، وارفع درجتها في عليين،واجمعني بها في مستقر رحمتك يا رب".

وأضاف رضا صورة أخرى له أثناء أداء مناسك العمرة، وكتب: اللهم اجعل ما قدّمته لنا شفيعًا لها، واجعل دعاءنا نورًا يصل إليها".

يذكر أن أن الفنان رضا البحراوي أعلن خبر وفاة والدته ،عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله.. ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجمعنا في جنات النعيم. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

