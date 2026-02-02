رمضان 2026..محمود البزاوي مع الشحات مبروك في كواليس "علي كلاي"

يواصل الفنان محمود البزاوي الترويج لمسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي، استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر البزاوي صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها مع الفنان ولاعب كمال الأجسام الشحات مبروك المشارك أيضا ضمن أحداث المسلسل، وكتب "البزاوي" على الصورة: "مع الأسطورة".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها محمود البزاوي قريبا

ينتظر الفنان محمود البزاوي عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وفيلم "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر في أول تعاون لهما على شاشة السينما.

